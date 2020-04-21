Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre, 5 bin nüfusun bulunduğu Cumayanı köyünde Soğuksu ve Tepe Mahallelerinin dışında da korona virüs vakalarının artmasının ardından karantina uygulaması genişletildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“14.04.2020 tarih ve 30 no’lu İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulunun Kararının 16. Maddesi gereği İlimiz merkez ilçesine bağlı Cumayanı köyü Soğuksu ve Tepe Mahallelerinde pozitif vakaların yaşandığı ve temaslı evlerde yaşayanlara 14 gün süreyle karantina altına alınmasına karar verilmişti. Ancak karantina dışındaki mahallelerde de pozitif vakaların görülmeye başlanması nedeniyle 20.04.2020 saat 18.00’dan itibaren 04.05.2020 saat 24.00’a kadar karantinanın genişletilmesine, Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Cumayanı köyünün tüm giriş çıkış noktalarının sınırlandırılmasına karar verilmiştir.”