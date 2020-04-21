Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bağarası Köyünde içerisinde taziye evi, çocuk parkı ve okul binasının olduğu alanın bahçe duvarının yapılmasıyla ilgili Samsat Köylere Hizmet Götürme Birliğince malzeme desteği sağlandı. Yapılması planlanan bahçe duvarı için köye işçi görevlendirilmek üzereyken Köy Muhtarı Nazif Bilgin, korona virüsü dolayısıyla köye yabancı kimseyi alamayacaklarını ve salgın öncesi köye getirilen malzemelerle duvarı kendisinin gönüllü olarak öreceğini söyledi. Dışarıdan köye kimseyi bırakmayan köy muhtarı bahçe duvarını 3 gün içerisinde tamamladı.

Köy Muhtarı Bilgin, "Virüs salgınından dolayı bütün dünya zor günler geçiriyor. Yetkililerimiz sosyal mesafe, temas ve izolasyonun önemine vurgu yapmaktadırlar. Köyümüze yabancı kimse gelmez, köy halkımızda zorunlu olmadıkça evinden çıkmazsa hastalıktan korunmuş oluruz. Bu nedenle planladığımız bazı işlerimizi kendimiz yapmaya karar verdik. İçerisinde taziye evi, çocuk parkı ve okul binasının olduğu alanın bahçe duvarı için malzeme desteği almıştık. Ustalık ve işçilik işlerimizi de kendimiz yaptık, gençlerimiz yardım ettiler. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.