Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen istihbari çalışmalar neticesinde Çaldıran ilçesi Aşağı Gülderen Mahallesi’nde arama yapıldığı belirtildi. Uyuşturucu madde arama köpeği İbre'nin de katıldığı operasyonda, 15 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.