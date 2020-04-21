Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen istihbari çalışmalar neticesinde Çaldıran ilçesi Aşağı Gülderen Mahallesi’nde arama yapıldığı belirtildi. Uyuşturucu madde arama köpeği İbre'nin de katıldığı operasyonda, 15 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
Çaldıran’da 15 kilo eroin ele geçirildi
21.04.2020 - 15:43 | Son Güncelleme: 21.04.2020 - 15:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Çaldıran ilçesinde 15 kilogram eroin ele geçirildi.
Etiketler : Çaldıran,
698325 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/698325.aspx
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