Alınan bilgilere göre, olay Olur ilçesine bağlı Soğukgöze mahallesinde meydana geldi. Feradane Sağlam (62) ekmek pişirmek için tandır damında bulunan ocağı yaktı. Tandırdan çıkan alevler etrafa yayıldı. Alevlerin etkisiyle içeride bulunan piknik tüpü patladı. Tüpün üst kısmı koparak Feradane ve Hüseyin Sağlam’ın üzerine geldi. Çift, faciadan saniyelerle kurtuldu. Damda çıkan yangın yapılan müdahaleler sonucu söndürüldü.
Tandırdaki piknik tüpü patladı facianın eşiğinden dönüldü
21.04.2020 - 15:44 | Son Güncelleme: 21.04.2020 - 15:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum’un Olur ilçesinde tandırda ekmek pişirmek için yakılan ateş, piknik tüpüne sıçradı. Alev alan piknik tüpü patlarken, çıkan yangında kimse yaralanmadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : tandır yangını,
698326 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/698326.aspx
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