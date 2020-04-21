Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Korona virüs pandemisine karşı mücadeleyi kazanan Hemotoloji Bölümü Kemik İliği Transplantasyon sağlık personeli Elvan Demirkapu ve Medikal Onkoloji sağlık personeli Nimet Özcan Covid-19 geçirip tedavi olduktan sonra gönüllü donör oldular.

Sağlık personellerinden alınan antikorlara cihaz bağlanarak afarez immün plazma toplandı. Gönüllü donörlardan alınan kandan, hastalığa karşı gelişen antikorların bolca bulunduğu plazma ayrılarak ağır durumda olan Covid-19 hastalarına umut oldu.