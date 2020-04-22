Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde ertelenmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 39 ilçede dolaşarak 100 bin bayrağı vatandaşlara dağıttı.