Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık çalışanlarımız, bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile etkin bir şekilde mücadele yürütüyor. Maalesef bu süreçte tıp dünyasında da acı kayıplar yaşanıyor. Bunlardan biri geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. İstanbul Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Dr. Yavuz Kalaycı, ölümcül salgına yakalandı. Anne babasını da bu hastalıktan kaybeden 56 yaşındaki hekim, virüsün beynine sıçraması sonucu uyutuldu. On gün sonra ise hayatını kaybetti. Doktor için dün anma töreni düzenlendi. Bu arada Kalaycı'nın uyutulmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri burktu. Merhumun, iki çocuğuyla birlikte olan fotoğrafının altına “Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?” yazdığı görüldü. Kalaycı’nın bu mesajına şarkıcı ve Ahbap Derneği Başkanı Halûk Levent kayıtsız kalmadı. Levent, şu açıklamada bulundu: Bizler de bu iki kızımızın öğrenim hayatları boyunca bursunu sağlayacağız. Ve artık bizim de kızlarımız onlar. Merak etmeyin.