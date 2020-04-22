Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası olma özelliği taşıyan Isparta'daki Mada adasının sakinleri, koronavirüs salgınından uzak bir hayat sürdürüyor. Beyşehir Gölü'ndeki irili ufaklı 32 adanın en büyüğü Mada adasında, 30 hanede 180 kişi yaşıyor. Adaya gitmek ya da buradan ayrılmak isteyenler, kayıklarla 700 metre kürek çekiyor. Bu yüzden yıllardır çok fazla kişinin uğramadığı adanın sakinleri, giriş ve çıkışların kısıtlanmasıyla hastalıktan tamamen uzaklar. Ada sakinlerinin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince alınıyor ve kayıklarla adaya getiriliyor. Adayı ziyaret eden Kaymakam Onur Yılmazer "Adadaki vatandaşlarımızda salgın görülmedi. Ancak tedbirleri elden bırakmıyoruz. Maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini sağlıyoruz" dedi. Adanın bağlı olduğu köyün muhtarı Abdulkadir Yıldırım "Karadan ulaşım olmadığı için hastalığın buraya gelmesi çok zor. O yönden şanslıyız" dedi.