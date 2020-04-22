Sultangazi'de raydan çıkan tramvay belediye otobüsüne çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı. Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi
Sultangazi'de raydan çıkan tramvay belediye otobüsüne çarptı
22.04.2020 - 11:43 | Son Güncelleme: 22.04.2020 - 11:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sultangazi'de raydan çıkan tramvay belediye otobüsüne çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı. Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi
Etiketler : Sultangazi',
698549 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/698549.aspx
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