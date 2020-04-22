Aniden hayatımıza girdi. Yüz binlerce can aldı ve almaya da devam ediyor. Koronavirüsle ilgili bugün bildiklerimiz yarın değişebiliyor. Yeni bir virüs olduğu için her gün başka bir şey öğreniyoruz. Peki koronavirüs suya bulaşır mı? İçme suyunda virüs barınabilir mi? Cevabını Doç. Dr. Alper Şener'den açıkladı.
Koronavirüs suya bulaşır mı? Doç. Dr. Alper Şener açıkladı
22.04.2020 - 11:52 | Son Güncelleme: 22.04.2020 - 12:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aniden hayatımıza girdi. Yüz binlerce can aldı ve almaya da devam ediyor. Koronavirüsle ilgili bugün bildiklerimiz yarın değişebiliyor. Yeni bir virüs olduğu için her gün başka bir şey öğreniyoruz. Peki koronavirüs suya bulaşır mı? İçme suyunda virüs barınabilir mi? Cevabını Doç. Dr. Alper Şener açıkladı.
Kaynak: TGRT Haber
Etiketler : Koronavirüs suya bulaşır mı,
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