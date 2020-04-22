Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aniden hayatımıza girdi. Yüz binlerce can aldı ve almaya da devam ediyor. Koronavirüsle ilgili bugün bildiklerimiz yarın değişebiliyor. Yeni bir virüs olduğu için her gün başka bir şey öğreniyoruz. Peki koronavirüs suya bulaşır mı? İçme suyunda virüs barınabilir mi? Cevabını Doç. Dr. Alper Şener'den açıkladı.