Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi’nde meydana geldi. Hasan Akar idaresindeki plakası tespit edilemeyen otomobil ile Yasin Yalçın yönetimindeki 01 AEG 422 plakalı motosiklet kavşakta karşı karşıya geldi.



Otomobil sürücüsü Hasan Akar, aniden karşısına çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yaparken kontrolünü kaybederek Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalına uçtu. Akıntıyla birlikte suda sürüklenen ve araçtan çıkamayan yaralı sürücü için çevredeki vatandaşlar harekete geçti. Vatandaşlar, yaralı sürücüyü araçtan çıkartıp kurtardı. Hasan Akar’ı kurtaran vatandaşlar, otomobilin kanala düştüğünü ve sürüklendiğini görünce olay yerine gelip sürücüyü kurtardıklarını söyledi. Motosiklet sürücüsü Yasin Yalçın ve arkasındaki yolcu Kemal Çınar da kaza anında panikle motordan düşerek yaralandı. Kazada yaralanan 3 kişi çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Öte yandan, vatandaşların kazayı sosyal mesafe kuralına uymadan yan yana izlemesi dikkat çekti.