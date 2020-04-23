Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçesaray kara yolunda 4 ve 5 Şubat günleri düşen 2 ayrı çığda 42 kişi hayatını kaybederken, 84 kişi yaralı olarak kurtarılmıştı. Bölgede karların erimesiyle 4 Şubat günü çığ altında kalan Hüseyin Ece’ye ait minibüse ulaşıldı. Hüseyin Ece ve bazı yolcular, yaklaşık 3 ay sonra halen büyük kısmı kar altında olan minibüsteki eşyalarını aldı. İş makinesinin yardımıyla minibüsün önümüzdeki günlerde bulunduğu yerden çıkarılacağı belirtildi.