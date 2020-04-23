Bahçesaray kara yolunda 4 ve 5 Şubat günleri düşen 2 ayrı çığda 42 kişi hayatını kaybederken, 84 kişi yaralı olarak kurtarılmıştı. Bölgede karların erimesiyle 4 Şubat günü çığ altında kalan Hüseyin Ece’ye ait minibüse ulaşıldı. Hüseyin Ece ve bazı yolcular, yaklaşık 3 ay sonra halen büyük kısmı kar altında olan minibüsteki eşyalarını aldı. İş makinesinin yardımıyla minibüsün önümüzdeki günlerde bulunduğu yerden çıkarılacağı belirtildi.
Çığ altındaki minibüsten eşyalarını 3 ay sonra alabildiler
23.04.2020 - 10:56 | Son Güncelleme: 23.04.2020 - 10:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van-Bahçesaray kara yolunda çığ altında kalan minibüse 3 ay sonra ulaşılırken, içerisindeki eşyalar da sahipleri tarafından teslim alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Van,çığ,
698808 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/698808.aspx
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