Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, izinsiz medikal malzeme satışına yönelik yapılan çalışmalarda, Covit-19 virüsünün tespitinde kullanılan test kitlerinin yasadışı yollardan şehre getirilerek tanesi 240-250 lira arasında satışının yapılacağını tespit etti. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, üzerinde Türkçe ibare bulunmayan ambalajlar içerisinde 280 adet Covid-19 test kiti ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Konya’da 280 adet Covid-19 test kiti yakalandı
23.04.2020 - 11:50 | Son Güncelleme: 23.04.2020 - 11:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya’da polisin düzenlediği operasyonda yasa dışı yollarla kente getirilen 280 adet korona virüs (Covid-19) test kiti ele geçirildi.
Etiketler : Konya,
698824 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/698824.aspx
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