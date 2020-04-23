Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip Korona virüs Covid-19’a karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşlara ‘Evde kal’ çağrıları yapılmaya devam ediyor. Camiler bu Ramazan ayı kapalı olsa da, yıllardır devam eden mahya geleneği bazı camilerde sürüyor. Ramazan ayı dolayısıyla bu geleneğin sürdüğü Eskişehir Reşadiye Camii’ndeki minarelerin arasında ‘Temizlik imandadır. Evde kal’ yazılı mahya asıldı. Eskişehir Müftülüğü’nün talebi üzerine mahyayı yapan Ahmet Namık Akdoğan, vatandaşları bu şekilde uyardıklarını ifade ederken, “Bir haftada tamamlandı. Korona virüsten dolayı ‘Evde kal’ çağrılarını mahyada da belirttik. Vatandaşlarımızı Korona virüsüne karşı bu şekilde uyarılmış olduk” ifadelerini kullandı.