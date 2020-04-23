Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazeteci Süleyman Usta, korona virüse yakalandığını sosyal medya hesabı üzerinde duyurmuş ve hastanede tedaviye alınmıştı. Gazeteci Usta tedavi gördüğü hastanede hayatını korona virüs nedeniyle kaybetmiş, olaydan 4 sat sonra da şeker hastası olduğu öğrenilen annesi Nurhayat Usta hayatını kaybetmişti. Gazeteci Süleyman Usta’nın babasından da kötü haber geldi. İsmail Usta, beyne pıhtı atması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İsmail Usta bugün Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.