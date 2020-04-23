Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, Onikişubat İlçesi Kaynar Mahallesinde yaşayan S.I.B (21), 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak şizofreni hastası olan babası O.B’nin (49) kayıp bilgisini verdi. Yapılan ihbarla harekete geçen jandarma ekipleri, çevrede arama çalışmalarına başladı. Aramalara katılan iz takip köpeği ‘Polar’ kayıp hastanın yastığını koklayarak, bölgede kayalar ve çalılar arasında O.B’nin yerini tespit etti. 2 gündür dışarda kalan ve bitkin düşen O.B, yapılan sağlık kontrolünün ardından bulunduğu yerden alınarak ailesine teslim edildi.