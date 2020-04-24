Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Wuhan kentinde çıkarak kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor.



Alınan kararla birlikte 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçti. Kısıtlamayla birlikte boşalan megakent sensizliğe büründü. Boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ise kısıtlamanın 2’inci gününde drone ile havadan görüntülendi.