Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Emory Üniversitesi'nde Geriatri ve Gerontoloji Bölüm Başkanı Dr. Camille Vaughan, dünya çapında 2 milyon 720 binden fazla insanla enfekte olan koronavirüsün yaşlılarda farklı semptomlarının tespit edildiğini duyurdu.

NORMALDE 3 ANA BELİRTİSİ VAR

Belirti göstermeyen birçok hastada benzer özellikler ve "semptomlar" olduğunu dile getiren Dr. Vaughan, "Genelde Kovid-19'un 3 semptomu var, yüksek ateş, sürekli öksürmek ve nefes darlığı. Fakat yaşlı grupta ölüm riski daha fazla olanlarda bu semptomlar yok" dedi.

YAŞLILARDA 3 YENİ BELİRTİ

Dr. Vaughan, "Bu semptomlar yerine yaşlılar daha farklı davranıyorlar. Kovid-19 tespit edilenler kendilerinde değilmiş gibi davranıyorlar. Normalden daha fazla uyuyor olabilirler ya da yemek yemeyi bırakıyor olabilirler. Kafaları karışmış ve etrafta olup bitenlerle ilgilerini yitiriyorlar" ifadesini kullandı.