Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan Baran ailesi aksam saatlerinde evlerinde televizyon izlerken filmde yaprak sarmasını gören 9 aylık Yeliz Baran, eşine canının yaprak sarması çektiğini söyledi. Yahya Baran ise koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması yüzünden açık market bulamadı. Derdini, Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü arayarak, zabıta ekiplerine anlattı. Market açtırmanın mümkün olup olmadığını sordu. Ekipler bunun için polis merkezi ile görüşmesi gerektiğini belirtti. Çaresiz eş, emniyeti aradı fakat istediği cevabı oradan da alamadı.

"Zabıta kendi evinden yaprak sarması getirdi"

Bu sırada büyük bir sürpriz gelişme yaşandı. Zabıta Amirliğinde görev yapan Fahrettin Arısoy konuşmalara kulak misafiri oldu, evde akşam yemeğinden kalma yaprak sarması olduğunu belirterek eşini aradı. Eşi de halen sarmanın durduğunu söylerken bunun üzerine eve gidip sarmayı eşinden alan Arısoy, ekip arkadaşıyla birlikte hamile kadının oturduğu adrese sarma ile yola çıktı. Belek Mahallesi'nde ikamet eden Baran ailesinin kapısını çalan ekipler, sarmayı teslim ettiler.

"Filmde dolma sahnesi geçti"

Durumdan memnun kalan aile ekiplere teşekkür ederken Yahya Baran yaptığı açıklamada, "Televizyon izliyorduk. Filmde dolma sahnesi geçti. Eşim de hamile olduğu için bir anda canı dolma çekti. Dedik kimden bulabiliriz, market de açtıramayız bu saatte, malum dışarıya çıkma yasağı var. İlk aklıma gelen Serik Belediyesi Zabıta Amirliği oldu. Aradım onlarda sağ olsun yardımcı oldular. 10 dakika demeden bize getireceklerini söylediler. Gerçekten takdire şayan bir durum. Diyecek bir şey bulamıyorum. Gerçekten güzel hareket" diye konuştu.

Gelecek hafta dünyaya getireceği bebeğin hayalini kuran Yeliz Baran ise, "Teşekkür ederim gerçekten, beklemiyordum geleceğini bir de bu saatte sokağa çıkma yasağından dolayı. Ama geldi çok teşekkür ederim" dedi.