Hatay’ın Antakya ilçesinde 15 farklı girişiyle 4 binin üzerinde esnafın yer aldığı Uzun Çarşı, uzun yıllar sonra Ramazan ayının ilk günlerinde kapalı kaldı. İpek Yolu üzerinde yer alan ve bir zamanlar tüccarların konakladığı hanların bulunduğu tarihi çarşı, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sessizdi.
Tarihi Uzun Çarşı'da Ramazan'ın ilk günü sessizlik
24.04.2020 - 16:52 | Son Güncelleme: 24.04.2020 - 16:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’da tarihi Uzun Çarşı, Ramazan ayının ilk gününde sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla kapalı kaldı.
Etiketler : Hatay,
699177 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/699177.aspx
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