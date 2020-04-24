Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana’nın Kozan ilçesi Türkeli Mahallesi Gür Sokak'ta iki grup arasında aile içi nedenlerden kaynakladığı iddia edilen taşlı sopalı kavga çıktı. Olaya müdahale eden Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, toplum sağlığını tehlikeye düşüren ve korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden gruptaki 3 kişiye idari para cezası uyguladı. Kavgada başından taşla yaralanan Tekin G., Kozan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.