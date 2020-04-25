Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 20
İstanbul: Az bulutlu 15
İzmir: Az bulutlu 20
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli, kuzeydoğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14
Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak yağışlı 14
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı 7
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17