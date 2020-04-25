Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKTC'de pet şişe içine hapsedilerek ölüme terk edilen yavru yılanı polisin duyarlılığı kurtardı. Devriye gezerken yılanın bir şişe içine konularak yol kenarına atıldığını fark eden polis memurları Sadık Tak ve Ahmet Yurt şişenin kapağını açarak yılanı doğaya saldı.

Polisin örnek davranışını KKTC halkı tarafından övgüyle karşıladı.