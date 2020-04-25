KKTC'de pet şişe içine hapsedilerek ölüme terk edilen yavru yılanı polisin duyarlılığı kurtardı. Devriye gezerken yılanın bir şişe içine konularak yol kenarına atıldığını fark eden polis memurları Sadık Tak ve Ahmet Yurt şişenin kapağını açarak yılanı doğaya saldı.
Polisin örnek davranışını KKTC halkı tarafından övgüyle karşıladı.
Pet şişe içine koyup ölüme terk ettiler
25.04.2020 - 11:25 | Son Güncelleme: 25.04.2020 - 11:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) boş bir pet şişenin içine konularak ölüme terk edilen yavru yılanı polisler kurtardı.
KKTC'de pet şişe içine hapsedilerek ölüme terk edilen yavru yılanı polisin duyarlılığı kurtardı. Devriye gezerken yılanın bir şişe içine konularak yol kenarına atıldığını fark eden polis memurları Sadık Tak ve Ahmet Yurt şişenin kapağını açarak yılanı doğaya saldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : yavru yılan,
699355 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/699355.aspx
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