Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt'te 6 noktada karantina tedbirlerinin sona erdiği ifade edildi. Şirvan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Yağcılar köyü Gözlü mezrası ile Cevizlik köy merkezi ve köye bağlı Hate, Evsel, Hıdırhan, Bombat mezralarında karantina tedbirlerinin sona erdiği belirtilirken karantina kurallarına sabırla uyan vatandaşlara teşekkür edildi.
Siirt'te 6 noktada karantina uygulaması kaldırıldı
25.04.2020 - 11:31 | Son Güncelleme: 25.04.2020 - 11:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Yağcılar köyü Gözlü mezrası ile Cevizlik köy merkezi ve köye bağlı Hate, Evsel, Hıdırhan, Bombat mezralarında koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : siirt,karantina,covid-19,koronavirüs,
699358 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/699358.aspx
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