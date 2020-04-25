Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde görevli olan bir kadın doktor iftar saati geldiğinde orucunu açmadan önce o sırada yemek saati gelen yaşlı bir adamın yemeğini yedirdi. Fotoğraf karesini görenler ise kadın doktoru bu fedakarlığından dolayı tebrik etti.

Fedakar doktora bir tebrikte Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’dan geldi. Kadın doktorun yaşlı adama yemek yedirdiği anda çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Çomaklı, “Kendisi iftar etmeden önce hastasını düşünen fedakâr bir hekimimiz. İyi ki varsın, iyi ki varsınız. Her şey için teşekkürler” notunu düştü.