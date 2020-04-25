İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, güvenlik güçlerince kent genelinde denetimler yapıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, yasaklara uymadığı tespit edilen 909 kişiye 2 milyon 489 bin 398 lira ceza uygulandı.
Güvenlik güçlerince kent genelinde başlatılan denetimler sürüyor.
Şanlıurfa’da kısıtlamalara uymayan 909 kişiye para cezası kesildi
25.04.2020 - 14:25 | Son Güncelleme: 25.04.2020 - 14:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'da Korona virüs (Covid-19) tedbirlerine aykırı hareket eden 909 kişiye 2 milyon 489 bin 398 lira para cezası kesildi.
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, güvenlik güçlerince kent genelinde denetimler yapıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, yasaklara uymadığı tespit edilen 909 kişiye 2 milyon 489 bin 398 lira ceza uygulandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Şanlıurfa,
699399 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/699399.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER