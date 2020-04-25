Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'de ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında polis ve zabıta ekipleri, halk pazarında denetimlerini sürdürüyor. Fabrikalar Mahallesindeki kapalı halk pazarının giriş ve çıkışları zabıta ekiplerince kontrol altında tutuluyor. Pazara maskeli girişleri sağlanan vatandaşların ateşleri de ölçülürken zaman zaman vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyması için de hoparlörlerden anonslar yapılıyor. Yapılan ikazlara uyan pazar esnafı ise sosyal mesafe kurallarına uyarak satış yapıyor. Pazarda zabıtalar ile ortak denetim yapan polis ekiplerine, jandarma olduğunu iddia eden bir vatandaş arasında maske polemiği yaşandı. Pazarcı tezgahında oturan bir vatandaş, "3 kere tamam dedim, 4'üncüyü söylüyorsun bak ben de jandarmayım" diyerek polise tepki gösterdi.