Bursa Uludağ Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Güray Fantazi İplik Yönetim Kurulu Başkanı Güray Çağlıyan, koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti. İş adamı Çağlıyan'ın ölüm haberini Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aydın sosyal medya hesabından duyurdu.
Bursalı iş adamı koronavirüse yenik düştü
25.04.2020 - 17:34 | Son Güncelleme: 25.04.2020 - 17:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da tekstilci iş adamı Güray Çağlıyan yakalandığı koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Güray Çağlıyan,Bursa,koronavirüs,
699450 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/699450.aspx
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