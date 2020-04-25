Bursa Uludağ Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Güray Fantazi İplik Yönetim Kurulu Başkanı Güray Çağlıyan, koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti. İş adamı Çağlıyan'ın ölüm haberini Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aydın sosyal medya hesabından duyurdu.