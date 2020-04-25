Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karamehmet Mahalle Muhtarı Hayati Zorlu, "Mahalle sakinlerimin telefonla araması sonucu burada bir vatandaşın soğukta yattığını, bir haftadır burada kaldığını öğrendim. Bugün topladığı hurdaları hurdacıya teslim ettik. Kendisini de sosyal yardımlaşma aracılığı ile bir otele yerleştirmek için yola çıkıyoruz" dedi.

Bir haftadır sokakta yaşayan Cengiz Karademir ise, yapılan yardım nedeniyle yetkililere teşekkür etti.