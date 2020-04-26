Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hain saldırının ardından bölgede tespit edilen hedeflere Hava Kuvvetleri unsurlarınca ve ateş destek vasıtalarıyla yoğun şekilde karşılık verildi. Operasyonda 12 terörist etkisiz hale getirildi. Millî Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada "Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz" denildi. Saldırıda şehit olan sözleşmeli er Ahmet İnce'nin (28) Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşanan ailesine şehadet haberi verildi. İlçeye bağlı Aydınlı Mahallesi’nde yaşayan İnce'nin ailesinin evine dev Türk bayrağı asıldı. Bekâr olduğu öğrenilen şehidin, 5 kardeşin en büyüğü olduğu açıklandı. Şehidin cenazesi bugün ebediyete uğurlanacak.

SIZMA ENGELLENDİ

Öte yandan Millî Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi kahraman komandolarımız tarafından önlendi. 20 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verdi.