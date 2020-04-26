Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sonrasında Etiyopya'da bulunan 289 Türk vatandaşı bu sabah Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Türkiye'ye getirildi. Kayseri Havaalanı'na gelen 289 kişi, ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi. Türk vatandaşları sağlık kontrolünün ardından otobüslerle 14 gün boyunca karantinada kalacakları çeşitli yurtlara götürüldü. Karantinada kalacak olan vatandaşlar, yurdun girişinde 'Ölürüm Türkiyem' türküsü ile karşılandı.
Etiyopya'daki 289 Türk vatandaşı Kayseri'ye getirildi
26.04.2020 - 09:06 | Son Güncelleme: 26.04.2020 - 09:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Etiyopya'da bulunan 289 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında THY uçağı ile Kayseri'ye getirilerek, yurtlarda karantinaya alındı.
Kaynak: İHA / AA
Etiketler : Etiyopya,koronavirüs,karantina,
699585 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/699585.aspx
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