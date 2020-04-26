Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine göre 25 şahsa şahıs başı 789 TL olmak üzere 19 bin 725 TL para cezası, 1 şahsa kapalı iş yerini açmaktan 3 bin 180 TL para cezası, 6 şahsa kişi başı 789 TL olmak üzere kapalı olan iş yerinde bulunmaktan toplamda 4 bin 734 TL para cezası uygulandı. 4 şahıs hakkında karantina kararlarına uymamaktan TCK 195'e göre adli işlem başlatıldı.

Toplamda 32 şahsa 27 bin 639 TL para cezası uygulandı.