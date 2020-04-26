Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in Buca ilçesi Şirinyer semtinde görev yapan bekçi Celalettin Cenk Kural (29), 15 Nisan’da görevi sırasında aniden fenalaşıp yere yığıldı. Kural, ekip arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çoklu organ yetmezliği olduğu belirlenen Kural, buradan Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 11 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç bekçi, bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bekçi Kural’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, polis konvoyuyla Kaynaklar Mezarlığı'na getirildi. Kılınan namazın ardından şehit Cenk Kural’ın cenazesi toprağa verildi.