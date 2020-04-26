Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salihli'nin Eldelek Mahallesi'nde daha önceden aralarında mera kullanımı nedeniyle husumet olduğu iddia edilen Bekir K. (57) ve Galip K. (57) isimli kardeşler ile Halime Mısırlı (64), Halil İbrahim Mısırlı (40), Hasan Mısırlı (41) ve Halil Mısırlı (63) arasında çıkan tartışma sonucunda hayatını kaybeden Mısırlı ailesinin 4 ferdi bugün toprağa verildi. Bekir ve Galip K. adlı kardeşler ile Mısırlı ailesi arasında başlayan tartışmada, Hasan Mısırlı'nın (41) Bekir K.'yı (57) bıçakla yaralamasının ardından Galip K. yanındaki av tüfeği ile Halime Mısırlı, Hasan Mısırlı, Halil Mısırlı ve Halil İbrahim Mısırlı’yı vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Galip K. ve tedavisi tamamlanan kardeşi Bekir K., jandarmadaki işlemlerinin ardından Salihli Adliyesi’ne sevk edildi. Galip K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kardeşi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan İzmir Adli Tıp Kurumu’ndan cenazeleri alınan Mısırlı ailesinin cenazeleri Karaağaç Mezarlığı’nda yıkanarak Eldelek Mahallesi Mezarlığı’na getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından karı, koca ve çocukları yan yana toprağa verildi. Cenaze namazına ise ölenlerin yakınları katıldı.

Dört kişiyi öldüren zanlı: “Pişmanım”

Tutuklanan Galip K.'nın ifadesinde, "Mısırlı ailesinin merada bulunan çobanımızla tartıştığını duyduk. Hemen otomobile binip kardeşim Bekir ile meraya geldik. Burada çıkan tartışmada kardeşim Bekir bıçaklandı. Havaya iki el ateş ettim. Buna rağmen üstümüze gelmeye devam ettiler. Bende ateş ederek baba Halil Mısırlı ve çocuklarını öldürdüm. Kardeşim Bekir’i tedavisi için arabama alıp götürürken karşımızdan anneleri Halime Mısırlı geldi. 'Seni hala öldürmediler mi' deyince sinirlerime hakim olamayıp bir elde ona ateş ederek öldürdüm. Pişmanım" dediği öğrenildi.