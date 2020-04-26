Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi acil bölümünde görev yapan Doktor Esra Ersöz Genç yaşadıklarını Twitter hesabı üzerinden anlattı.Genç, şunları yazdı:"HASTANIN KALBİ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN DURDU""Bu sabah Kovid servis nöbeti devraldığımda entübe (solunum cihazına bağlı) kalbi iki defa durmuş masajla dönmüş akciğer kanseri bir hasta devraldım. Daha sonra hasta yakınlarına hastanın durumu hakkında bilgi verdim. Hastanın kalbi gün içinde bir çok kez durdu, kalbi tansiyon oluşturamıyor, hiçbir uyutucu ilaç almadığı halde kendi kendine soluyamıyordu. Bir taraftaki ciğeri tamamen alındığı için ciğerine tüp takıldı. Hastanınkalbi son bir defa daha durdu. Tüm müdahalelere rağmen Kurtarılamadı.