Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi acil bölümünde görev yapan Doktor Esra Ersöz Genç yaşadıklarını Twitter hesabı üzerinden anlattı.Genç, şunları yazdı:"HASTANIN KALBİ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN DURDU""Bu sabah Kovid servis nöbeti devraldığımda entübe (solunum cihazına bağlı) kalbi iki defa durmuş masajla dönmüş akciğer kanseri bir hasta devraldım. Daha sonra hasta yakınlarına hastanın durumu hakkında bilgi verdim. Hastanın kalbi gün içinde bir çok kez durdu, kalbi tansiyon oluşturamıyor, hiçbir uyutucu ilaç almadığı halde kendi kendine soluyamıyordu. Bir taraftaki ciğeri tamamen alındığı için ciğerine tüp takıldı. Hastanınkalbi son bir defa daha durdu. Tüm müdahalelere rağmen Kurtarılamadı.
Koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları doktora oksijen tüpüyle saldırdı
26.04.2020 - 22:31 | Son Güncelleme: 26.04.2020 - 22:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi gören akciğer kanseri olan koronavirüslü bir hastanın hayatını kaybetmesi sonrasında hasta yakınları doktor Esra Ersöz Genç'e saldırdı. Kadın doktoru oksijen tüpüyle kovaladı. Doktor Genç, yaşadıklarını Twitter'dan anlatıp yardım istedi.
Etiketler : hastane,doktor,saldırı,
699755 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/699755.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER