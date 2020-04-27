Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mesut Cenan Konal idaresindeki 07 JN 207 plakalı otomobil ile Enis Akboğa yönetimindeki 35 FU 467 plakalı otomobil, Hatipler yol kavşağında çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan Emine Nursel Konal ile Murat Temiz yaralandı. İlçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.