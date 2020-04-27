Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Hayatımızın her alanını malum virüse göre düzenledik. Eğlenmeye, yemeğe, sinemaya gitmedik; nişanları düğünleri erteledik ama salgının etki alanıyla ilgili iyi haberler almaya başladığımız bugünlerde evlilikleri ertelenen gençlerde bir telaş var. Dışarı çıkamasalar da gelinliklerini seçmek için telaşa kapılan gençlerin imdadına gelinlik moda merkezini eve getiren VIP organizasyon yetişti. 2019’da 541 bin 424 kişinin evlendiği, 700 bine yakın gelinliğin satıldığı ülkemizde, hazırlıklar en az 6 ay önceden başlıyor diye çalışmayı hızlandıran vipgelinlik.com yöneticileri, salgın döneminde başlattıkları hizmetle gelinliği, gelin adayının evine götürüyor ve kolaylıkla seçmesini sağlıyor. Dünyada ilk olan hizmette, gelin adayı öncelikle online ortamdan beş gelinlik seçiyor, deneme sepetine atıyor. Bu bir satın alma hizmeti değil. Ardından seçilen ve sterilizasyonu yapılan beş gelinlik, tüm hijyen tedbirleri alınmış stil danışmanları, yanlarında boy aynasıyla genç kızın evine gidiyor. Gelin adayı beğendiği beş gelinliği deniyor, beğendiği gelinlik üzerinde yapılacak tadilat işlemleri belirlendikten sonra satın alma işlemi gerçekleştiriliyor. Bu işlemin ardından gelinliğin dikim işlemi başlıyor. Ardından iki prova sonrasında da teslimat gerçekleştiriliyor. Gelinlik bedeli dışında bu hizmetin bedeli ise 300 lira. Hem gelin adayı hem ekip için maske ve eldiven mecburi tutularak bu süreçte herkesin güvenliği sağlanmış oluyor. Sistem ayrıca küçük esnafın da online mağazada ürünlerini sergileyerek bu zor dönemde iş yapmasına da imkân sağlıyor.

BİNDALLI, NİŞANLIK VAR YAKINDA ABİYE OLACAK

Bu hizmet sadece gelinlik için mi? Tabii ki hayır. Bu sosyal mesafe hayatımızın bir parçası olacağına göre, online satış her alanda vazgeçilmezimiz olacak. Bindallı ve nişanlık şu anda satış kanalında mevcut. Yakında abiye de olacak, düğünde aranacak diğer ihtiyaçlar da. VIP araç, çiçek, ayakkabı ve daha birçok şey.

PRENSES MODELİ HEP REVAÇTA

Başak Ünsal’a, genç kızlarımızın hangi modelleri seçtiğini sorduk. Birçok gelin adayı ‘prenses’ modeli istiyor. Gösterişli ve kabarık modeller, özellikle anne ve babaların da etkisiyle tercih ediliyor. Seçimde düğün mekânı da önemli. Bir kumsal düğününde daha rahat hareket imkânı veren balık modeller seçilirken, salon düğünleri için uzun kuyruk, bol dantel tercih ediliyor.

AZERBAYCANLI GELİNLER İÇİN DE GİDECEĞİZ

Azerbaycan, Türk gelinliklerinin en fazla talep gördüğü ülkelerden biri. Bu ülkede daha çok kiralama tercih ediliyor. vipgelinlik.com ise 'kiralama fiyatına sahibi olun' diyerek bu ülkeye girdi. Gelin adaylarına videolarla tanıtım başladı. Bir ay içinde bu ülkede de 'evde gelinlik' hizmeti başlayacak. Şirket, daha sonra Almanya, Dubai ve Körfez ülkelerine açılacak.