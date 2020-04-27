Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs önemleri kapsamında Adalar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklama ile adalara giriş ve çıkış kısıtlaması getirileceği duyurulmuştu. Kısıtlama sonrası bugün sabah saatlerinden itibaren adalara giriş ve çıkışlarında polis ekiplerinde teyakkuz halindeydi. Kınalıada'da bekleyen polis ekipleri gelen yolcuların kimliklerini ve izin belgelerini tek tek kontrol etti. İzin belgesi olmayanlar ise Kınalıada'ya alınmadıı.