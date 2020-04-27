Karabük merkez Beşbinevler Mahallesi 2. Cadde'de bulunan 66 TOKİ Konutlarında iki hafta önce birden fazla koronavirüs (Covid19) vak'asına rastlanmasının ardından İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla 14 günlük karantina uygulanmasına karar verilmişti. Valilik tarafından yapılan açıklamada 14 günlük izolasyon süresinin 26 Nisan Pazar gününden başlamak üzere 29 Nisan 2020 Çarşamba gününe kadar uzatılmasına karar verildiği belirtildi.
Koronavirüs çıkan sitede izolasyon süresi uzatıldı
27.04.2020 - 11:36 | Son Güncelleme: 27.04.2020 - 11:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük’te, iki koronavirüs vak'ası görülmesinin ardından karantinaya alınan 4 bloklu bir sitede izolasyon süresi 3 gün daha uzatıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : karabük,koronavirüs,covid-19,izolasyon,site,
699855 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/699855.aspx
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