Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de büyükşehirler ve Zonguldak ilinde 23 Nisan Perşembe gününden 27 Nisan pazartesi gününe kadar devam eden sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile şehir merkezinde ciddi bir yoğunluk oluştu. Polis ekiplerince banka ve PTT şubeleri önündeki yoğunluğun sosyal mesafeye uyması için bariyerler yerleştirilirken bariyerlerin dışına kadar uzanan kuyruğun sosyal mesafeye uyması için sürekli anonslar yapıldı.

Koronavirüs Türkiye'ye geldiği andan itibaren, hastalığın yayılmaması için alınması gereken önlemlerin başında, sosyal mesafe geldiği belirtilirken bankaların önünde oluşan onlarca metre sıra kuyruğunda sosyal mesafe kuralının bir çok kişi tarafından ihlal edildiği görüldü.