Özel bir hastanede yoğun bakım sorumlu hemşiresi olarak çalışan 47 yaşındaki Zinet Dede, yakalandığı korana virüs hastalığını yenmeyi başardı. 17 gün süren tedavi sonrası çalıştığı hastaneden mesai arkadaşlarının oynadığı penguen dansı ile taburcu olan Zinet Dede, yeniden hayata merhaba demenin mutluluğunu yaşadı.
Koronayı yenen hemşire penguen dansı ile taburcu oldu
27.04.2020 - 16:24 | Son Güncelleme: 27.04.2020 - 16:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun’da koronayı yenen yoğun bakım hemşiresi penguen dansı ile taburcu oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : koronavirüsü yenen hemşire,
699920 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/699920.aspx
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