Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özel bir hastanede yoğun bakım sorumlu hemşiresi olarak çalışan 47 yaşındaki Zinet Dede, yakalandığı korana virüs hastalığını yenmeyi başardı. 17 gün süren tedavi sonrası çalıştığı hastaneden mesai arkadaşlarının oynadığı penguen dansı ile taburcu olan Zinet Dede, yeniden hayata merhaba demenin mutluluğunu yaşadı.