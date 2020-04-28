Beylikdüzü Gürpınar’da doğal gaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken patlamanın etkisiyle alevler metrelerce yükseğe ulaştı.
Beylikdüzü'nde doğal gaz patlaması! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
28.04.2020 - 11:19 | Son Güncelleme: 28.04.2020 - 11:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beylikdüzü Gürpınar’da doğal gaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken patlamanın etkisiyle alevler metrelerce yükseğe ulaştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Beylikdüzü,doğal gaz patlaması,
700095 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/700095.aspx
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