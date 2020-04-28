Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentte balıkçılık yapan Akın Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balık avı yasağı nedeniyle büyük teknelerin denize açılamadığını, ancak küçük teknelerin yanı sıra olta balıkçılarının avlanmaya devam ettiğini hatırlattı.

Öz, amatör bir balıkçının oltasına takılan 8 kiloluk levreğin yüzlerini güldürdüğünü belirtti.

Son yıllarda levreğin ağlara çok nadir takılmaya başladığını ifade eden Öz, "Amatör balıkçımızın oltasına takılan bu levrek yüzümüzü güldürdü. Av yasağı olmasının yanı sıra balık da iyice azalmış durumda. Tezgahlarda genelde havuz balıkları yer alıyordu. O nedenle avlanan levrek bizlere ilaç gibi geldi." dedi.

Öz, avlanan balığın kilosunun 150 liradan satışa sunulduğunu kaydetti.