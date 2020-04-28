Yeni tip koronavirüs salgınına yakalanarak Kastamonu Devlet Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören 89 yaşındaki Hüseyin Aktaş, 3 hafta süren tedavisinin ardından sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi. Tekerlekli sandalyeyle taburcu edilen Hüseyin Aktaş, güvenlik önlemleri arasında evine gönderildi.