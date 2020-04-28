Yeni tip koronavirüs salgınına yakalanarak Kastamonu Devlet Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören 89 yaşındaki Hüseyin Aktaş, 3 hafta süren tedavisinin ardından sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi. Tekerlekli sandalyeyle taburcu edilen Hüseyin Aktaş, güvenlik önlemleri arasında evine gönderildi.
89 yaşında koronavirüsü yendi
28.04.2020 - 16:25 | Son Güncelleme: 28.04.2020 - 16:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören 89 yaşındaki hasta, koronavirüsü yenerek taburcu edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : 89 yaşında koronavirüsü yenen amca,
700171 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/700171.aspx
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