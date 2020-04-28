Bodrum Karaada açıklarında yardım talebinde bulunduğu bilgi alınması üzerine bölgeye hareket eden Türk Sahil Güvenlik ekipleri fiber tekne tespit etti. Tekne içinde Suriye uyruklu 13 sığınmacı (7 erkek, 2 kadın, 4 çocuk) kurtarıldı.