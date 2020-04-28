Bodrum Karaada açıklarında yardım talebinde bulunduğu bilgi alınması üzerine bölgeye hareket eden Türk Sahil Güvenlik ekipleri fiber tekne tespit etti. Tekne içinde Suriye uyruklu 13 sığınmacı (7 erkek, 2 kadın, 4 çocuk) kurtarıldı.
Denizde sürüklenen 13 sığınmacı kurtarıldı
28.04.2020 - 18:28 | Son Güncelleme: 28.04.2020 - 18:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde Yunan adalarına fiber tekne ile geçerken yakalanan 13 sığınmacı Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından geri itilerek Türk karasularında Türk sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Etiketler : bodrum,sığınmacı,
700194 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/700194.aspx
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