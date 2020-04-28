Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

14 gün önce hastaneye Covid-19 şüphesiyle başvuran Mutafa Cankara, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınarak sağlığına kavuştu. Cankara, doktor ve sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu. Cankara’nın yapılan son testinin negatif çıkması ile alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

