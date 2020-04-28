14 gün önce hastaneye Covid-19 şüphesiyle başvuran Mutafa Cankara, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınarak sağlığına kavuştu. Cankara, doktor ve sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu. Cankara’nın yapılan son testinin negatif çıkması ile alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
14 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu oldu
28.04.2020 - 20:21 | Son Güncelleme: 28.04.2020 - 20:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Covid-19 şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan Mustafa Cankara (47) sağlığına kavuşarak, alkışlarla taburcu oldu.
14 gün önce hastaneye Covid-19 şüphesiyle başvuran Mutafa Cankara, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınarak sağlığına kavuştu. Cankara, doktor ve sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu. Cankara’nın yapılan son testinin negatif çıkması ile alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Covid-19,
700219 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/700219.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER