Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, F.K'nin kullandığı 41 N 7820 plakalı kamyonet, Akçabeyli Mahallesi'ndeki süt alımının ardından geri manevra yaptığı sırada Cafer Kurt'a (76) çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kurt, burada hayatını kaybetti.