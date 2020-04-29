Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsveç’te Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın talimatıyla gönderilen ambulans uçakla alınıp yurda getirildi. Aile, Türkiye’ye teşekkür ederken, dünya gıpta ile baktı. Ancak, bazı muhalifler bu başarıyı da hazmedemedi. Onlardan biri olan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Batmanlı Gülüşken için “Hem AK Parti üyesi hem de milyoner” diyerek çamur atmaya kalkıştı. Hazımsızlardan biri de gazeteci Seda Şanlıer idi. CHP yandaşı TELE1’e İsveç’ten bağlanan Şanlıer “Hasta Bakan’ın köylüsü” yalanını attı. Şanlıer’in Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi Terör Örgütünün liderlerinden firari Hamza Yalçın’ın eşi olduğu ortaya çıktı. Sağlıkçılar ise “Kendileri aynı durumda olsa Türkiye yine imdada koşar. Bunlar tedavi edilmeli” diye tepki gösterdi. Sosyal medyada da İsveç’in Gülüşken ailesine dava açtığı, Emrullah Gülüşken’in kızı Leyla’nın ifadesinde “Babam kendi isteğiyle yatmadı” dediği yalanı pompalandı. Leyla Gülüşken bu yalanlara tepki göstererek “Öyle bir şey yok. Nereden saldıracaklarını şaşırdılar. Diyecek bir şey bulamıyorum” dedi.

Oysa Türkiye, zengin fakir, partili partisiz ayrımı yapmadan “imdat” diyen bütün vatandaşlarına yardım eli uzatıyor. Önceki hafta Fransız doktorların ölüme terk ettiği Karamanlı Zekeriya Kılınç, ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi. Tük hekimlerine emanet edildi. Dün de yine özel ambulans uçakla Rusya’dan akciğer hastası bir tıp fakültesi öğrencisi Ankara’ya getirilerek tedavi altına alındı. Salgın sebebiyle bulundukları ülkelerde mahsur kalan 60 bin Türk vatandaşı başarılı bir şekilde tahliye edildi. Bu kesimlerin hazımsızlığına tepkiler dinmiyor:



KOCA: ÜLKEMİZE İNANIN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye, hava ambulans hizmetini 2008’den beri kendi kaynakları ile ücretsiz sunan tek devlettir. Sadece bu yıl 453 hasta hava, 211 hasta uçak ambulansla taşınmıştır. Benzer sağlık operasyonlarının ancak filmlerde olabileceğini düşünenler ülkemize inanmalı.



Bunlar psikiyatriste görünmeli

AK Parti MKYK üyesi İffet Polat: Türkiye için bütün vatandaşları değerli ve önemli. Darda kalan herkese yardım ulaştırılıyor. Türkiye’nin bugüne geldiği nokta ile herkesin gurur duyması gerekirken; ‘çamur at izi kalsın’ şeklinde konuşmalar gerçekten yaralayıcı. Muhalefet yalan hastalığına tutulmuş durumda. Bunları yapanlar psikoloğa ya da psikiyatriste görünmeleri gerek.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: Devlet, gereğini yapmıştır. Türkiye, dünyanın hiçbir yerinde vatandaşını bırakmadı ki orada bıraksın. Türkiye’de günde bin kişi ölse sevinecekler. ‘Türkiye yansa, yıkılsa ve başarısız olsa’ zil takıp oynayacaklar. İktidar ve Tayyip Erdoğan düşmanlığına bürünmüşler.