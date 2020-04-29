Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir kent merkezinde yaşayan ve genelde sıcak havalarda Karşıyaka Yamanlar bölgesindeki dağ evlerine giden aileler, bu yılki göçlerini Covid-19 sebebiyle erkene aldı. Salgının ortaya çıkması ile özellikle 65 yaş üstü bireylerin bulunduğu aileler, kendilerini ormanlık alandaki evlerinde izole etmeye başladı. Gün boyu bahçe işleriyle uğraşan aileler, komşularıyla da sosyal mesafe kuralları çerçevesinde genelde uzaktan görüşüyor. Harun Battal (75) "65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınınca biz de şehirde durmak yerine soğuk olduğu hâlde buraya gelip kendimizi izole etmeye karar verdik. İlk geldiğimizde yağmur da yağıyordu ama sobamızı yakıp ısındık. Şimdi havaların ısınmasıyla daha da güzel oldu" dedi. 65 yaş altı olduğu hâlde dağ evine gelen Ali Kabul de şunları kaydetti: Bahçemizi sürüyoruz, çapa yapıyoruz. Buranın domatesi meşhurdur. Fide üretimi de yapıyoruz.