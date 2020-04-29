Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün hayatı oldukça meşgul ettiği ve olumsuz etkilediği şu günlerde, Bayrampaşa Belediyesi vatandaşlara sağlıklı yaşam alanları sunmak için yoğun çaba harcıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün araç filosuna dahil edilen mikro sisleme ve yüksek basınç özellikli araçlar ile Bayrampaşa’nın 11 mahallesindeki tüm cadde ve sokaklar bir bir dezenfekte ediliyor. Mikro sisleme özellikli dezenfekte sisteminin diğer yöntemlere göre daha başarılı olduğu biliniyor.

“Kazanan biz olacağız”

Sahada araçları inceleyen ve görevlilerden bilgi alan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Bu araçları hızlıca filomuza dahil ederek, koronavirüse karşı elimizi daha da güçlendirdik. İlçemizde gerekli tüm önlemleri aldık, virüsle mücadele çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Salgının yayılmasını önlemek için vatandaşlarımız lütfen evlerinde kalmaya devam etsinler. Biraz daha sabredelim, Allah’ın izniyle kazanan biz olacağız. İnşallah, mübarek Ramazan’ın sonunda çifte bayram yaşayacağız” şeklinde konuştu.